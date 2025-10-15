In Ihrem Fall muss die Krankenkasse zahlen. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung leistet einen Beitrag an die Kosten notwendiger Transporte. Das Fahrziel muss ein anerkannter, geeigneter Leistungserbringer sein. Der Transport muss indiziert sein, das heisst wegen des Gesundheitszustands nötig. Wenn es mit öffentlichem Verkehr oder privatem Fahrzeug unmöglich ist, ist ein anderes geeignetes Fahrzeug zu wählen.