Rösli Meister ist völlig schockiert und versteht die Welt nicht mehr. Sie ist im März 100 Jahre alt geworden und lebt in einem Seniorenheim in Zürich. Jetzt steht an diesem heissen Junitag Yves de Mestral vor ihr: Betreibungsbeamter und Vorsteher des Stadtammann- und Betreibungsamts Zürich 3. Er übergibt ihr einen Zahlungsbefehl. Für Rösli Meister ist das zu viel Aufregung. Wir haben ihren Vornamen geändert, damit sie nicht erkennbar ist.