Das Problem sind Notfallbehandlungen im Ausland. Die Krankenkasse zahlt zwar für Spitalaufenthalte ausserhalb der Schweiz, doch das Gesetz setzt eine Obergrenze. Die Versicherung übernimmt maximal den doppelten Betrag von dem, was sie in der Schweiz zahlen müsste. Weil in Zug praktisch alles der Kanton bezahlt, übernimmt die Krankenkasse nur noch einen winzigen Teil – nämlich ein Prozent. Das bedeutet: Im Ausland zahlt die Versicherung höchstens zwei Prozent. Zum Vergleich: In anderen Kantonen übernehmen die Versicherungen 45 Prozent der Kosten in der Schweiz, also höchstens 90 Prozent im Ausland.