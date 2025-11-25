Doch trotz der finanziellen Transparenz: Prominent auf der Suchliste ist nicht nur die Versicherung mit der günstigsten Prämie, sondern ein Angebot einer Krankenkasse, die für den Spitzenplatz eine Sondergebühr bezahlt. Immerhin sind solche Resultate als «Anzeige» markiert. Für Nutzer unklar ist hingegen der Hintergrund von Labels der Kundenbewertungen wie «Sieger» und «Gewinner». Nützlich erscheint bei Comparis bei der Wahl eines Hausarztmodells, ob Hausärztinnen und Hausärzte überhaupt noch Patientinnen und Patienten aufnehmen.