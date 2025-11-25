Auf diese Prämienrechner ist Verlass
Wer die Krankenkasse wechseln will, vergleicht, welche Kassen günstiger sind. Doch wer nicht weiss, wer hinter dem Portal steckt, zahlt eventuell mehr.
Mit wenigen Klicks zur günstigsten Prämie: Sobald das Bundesamt für Gesundheit die neuen Krankenkassenprämien publiziert, haben Vergleichsportale Hochkonjunktur. Doch nur wenige Prämienrechner sind unabhängig oder machen transparent, dass bei den Empfehlungen auch kommerzielle Interessen im Spiel sind.
Immer wieder versuchen zudem Versicherungsbroker, mit einem eigenen Prämienrechner an Adressen von potenziellen Kundinnen und Kunden zu gelangen. Oder sie suggerieren, bei ihrem Portal handle es sich um ein staatliches – und folglich unabhängiges – Angebot.
Ein solches Vergleichsportal betrieb in den letzten Jahren die Visana – über eine Tochtergesellschaft. Nachdem der Beobachter darüber berichtet hatte, versah Visana die Website zuerst mit einem entsprechenden Hinweis. Inzwischen ist dieser Prämienrechner nicht mehr online.
Intransparent und fragwürdig
Bei anderen Portalen sind die Angaben zur Betreibergesellschaft unvollständig oder veraltet, wiederum andere führen nicht einmal ein Impressum auf. Kurz: Wer die Prämie seiner Grundversicherung vergleichen will, ist bei diesen Plattformen schlecht beraten.
Aus den aufgeführten Resultaten wird nicht klar, ob es sich auch wirklich um die günstigste Prämie handelt. Denn die Portalbetreiber kassieren für die Vermittlung Provisionen.
Comparis: Krankenkassen zahlen für Offerten
Das grösste Portal in der Schweiz, Comparis, legt die finanziellen Anreize seit einigen Jahren offen. Der Pionier unter den Vergleichsportalen erzielt mit seinem Prämienrechner einen jährlichen Umsatz von sechs bis zehn Millionen Franken, letztes Jahr waren es neun Millionen. Für jede Offerte, die zu einem Abschluss führt, kassiert das Portal gemäss Comparis-Sprecher Felix Schneuwly von der entsprechenden Krankenkasse 70 Franken. Aber: Nur etwa jede zweite Offerte führt auch zu einem Abschluss.
Doch trotz der finanziellen Transparenz: Prominent auf der Suchliste ist nicht nur die Versicherung mit der günstigsten Prämie, sondern ein Angebot einer Krankenkasse, die für den Spitzenplatz eine Sondergebühr bezahlt. Immerhin sind solche Resultate als «Anzeige» markiert. Für Nutzer unklar ist hingegen der Hintergrund von Labels der Kundenbewertungen wie «Sieger» und «Gewinner». Nützlich erscheint bei Comparis bei der Wahl eines Hausarztmodells, ob Hausärztinnen und Hausärzte überhaupt noch Patientinnen und Patienten aufnehmen.
Nicht kommerzielle Prämienrechner
Ganz ohne Provisionen der Krankenkassen kommt das Vergleichsportal Swupp.ch aus. Die private, nicht kommerzielle Plattform des Versicherungsmathematikers John Ansgar lebt von Spenden, ist aber auch nach über zehn Jahren nicht selbsttragend.
Ebenfalls keine Provisionen kassiert der Konsumentenschutz mit seinem neuen Prämienrechner. Sowohl bei Swupp als auch beim Konsumentenschutz kann man nach einem Vergleich der Angebote die entsprechenden Briefe für den Kassenwechsel gleich herunterladen und ausdrucken.
Neu lanciert das zur Swiss Marketplace Group gehörende Portal Financescout24 gemeinsam mit «Blick» einen Prämienrechner. «Blick» gehört wie der Beobachter zu Ringier.
Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt den offiziellen Prämienrechner des Bundesamts für Gesundheit (BAG).
Hier können Sie Prämien vergleichen
- Priminfo.admin.ch (Rechner des BAG)
- Konsumentenschutz.ch
- Blick/Financescout24.ch
- Comparis.ch
- Bonus.ch
- Swupp.ch
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 26. September 2023 veröffentlicht und zwischenzeitlich aktualisiert.
