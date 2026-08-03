5. Bezugsmöglichkeiten

Bei Vorsorgeguthaben, die nicht in einer Pensionskasse, sondern auf einem Freizügigkeitskonto liegen, kommt das Freizügigkeitsgesetz zur Anwendung. Ein Vorbezug der Altersleistung ist fünf Jahre vor dem Referenzalter möglich. Weist die versicherte Person nach, dass sie über das Referenzalter weiter erwerbstätig ist, so kann sie den Leistungsbezug höchstens fünf Jahre über das Erreichen des Referenzalters hinaus aufschieben (Art. 16 FZV). Personen, die ihre Altersleistungen nach Art. 16 Abs. 1 in den Jahren 2024 bis 2029 beziehen müssen, weil sie das Referenzalter erreichen oder bereits überschritten haben, und die nicht mehr erwerbstätig sind, können die Auszahlung dieser Leistungen bis zum 31. Dezember 2029, höchstens aber fünf Jahre über das Erreichen des Referenzalters hinaus, aufschieben. Ab 2030 ist kein solcher Aufschub über Alter 65 mehr möglich, wenn die Person nicht mehr erwerbstätig ist.