Schweizer Politiker kritisiert US-Sparprogramm

In der Schweiz stösst diese Idee auf Ablehnung. «Es ist unschweizerisch, dass der Staat den Menschen einfach Geld gibt, ohne ihre Bedürftigkeit zu prüfen», sagt FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt. Dadurch würden auch Personen Geld erhalten, die es nicht zwingend nötig hätten. Denn wenn wohlhabende Familien die gleiche staatliche Spritze erhalten wie sozial Benachteiligte, verstärkt der Staat die Ungleichheit, statt sie zu bekämpfen.