Was mache ich, wenn jemand trotz Vereinbarung nichts zurückzahlt?

Erinnern Sie zuerst per Einschreiben an die Rückzahlungspflicht und setzen Sie eine neue kurze Frist (siehe Musterbriefe oben). Falls die unbenutzt abläuft, können Sie ein Betreibungsverfahren einleiten, und zwar am Wohnort des Schuldners. Das verursacht zwar Kosten. Doch dann versucht der Staat, das Geld für Sie einzutreiben. Das kann aber nur erfolgreich sein, wenn Sie einen unterschriebenen Darlehensvertrag haben und die Person noch Geld oder andere Vermögenswerte hat. Sonst bleiben Sie allenfalls auf einem Verlustschein sitzen.