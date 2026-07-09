Ein schöner Nebeneffekt: Er lernt über den Laptop neue Menschen kennen und bleibt mit Freunden in Kontakt. «Vielen ist gar nicht bewusst, wie abhängig wir vom Netz sind», sagt er. Im neuen Zuhause kommt Bassi nun zur Ruhe. «Gerade habe ich günstige Bücherregale gefunden, und ein Freund hat mir ein Sofa geschenkt. Das ist eine grosse Erleichterung nach Monaten, in denen ich nur meine Sporttasche hatte.» Jetzt fehle ihm nur noch eines: eine neue Liebe.