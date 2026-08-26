Die Schweiz will illegale Anstellungen härter bekämpfen. Zurzeit befindet sich eine Vorlage zur Verschärfung des Schwarzarbeitsgesetzes in der Vernehmlassung. Massnahmen für Privathaushalte kommen darin jedoch nicht vor, obwohl dieses Segment besonders anfällig für Schwarzarbeit ist.

Der private Sektor spielt auch bei den Kontrollen nur eine Nebenrolle. Gemäss neuster Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ist die Kontrolltätigkeit, über alle Branchen betrachtet, hoch: Im Jahr 2025 gab es insgesamt 14’450 Betriebskontrollen – davon aber nur 239 im Bereich «Dienstleistungen für private Haushalte».

Die Onlineplattform Clino hat diese Werte zu einer Zahlenspielerei genutzt: Bei geschätzten 500’000 Arbeitgeberhaushalten und 239 Überprüfungen liegt die jährliche Kontrollwahrscheinlichkeit bei 0,048 Prozent. Statistisch ergibt das eine Kontrolle alle 2092 Jahre.