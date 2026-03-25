Ausgesteuerte mit Vermögen

Das Kapital aus der Pensionskasse liegt bei Ausgesteuerten meist auf einem Freizügigkeitskonto. Bei einer Auszahlung müssen Sie das ganze Konto auflösen. Dies ist nur nötig, wenn Sie das Geld für den Lebensunterhalt dringend benötigen. Sonst können Sie das Kapital auf dem steuerfreien Konto belassen, bis Sie das Referenzalter erreicht haben, wenn Sie nicht mehr erwerbstätig sind. Lösen Sie das Konto auf, erfolgt eine einmalige Besteuerung. Danach gehört das Geld in Ihr normales Vermögen. Planen Sie den Verzehr wie unter «Wichtige Vorkehrungen» beschrieben.