Klar: Am schnellsten bringt man das Budget ins Lot, wenn man die grössten Ausgabeposten senkt. Für die meisten sind das die Wohnkosten. Aber das ist auch am schwierigsten und lässt sich oft nur mittel- oder langfristig realisieren, wenn überhaupt. Deswegen so weiterzuwursteln wie bisher, ist dennoch keine gute Lösung.