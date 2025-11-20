Fake-Schnäppchen
Black Friday – Vorsicht vor diesen Handyabo-Tricks!
Auch dieses Jahr übertrumpfen sich die Telekomanbieter rund um den Black Friday mit Rabattaktionen für Handyabos. Mit diesen 10 Checks vom Beobachter sind Sie auf der sicheren Seite.
–61%, –71%, –81% – der Black Friday heizt die Rabattschlacht alljährlich auch bei den Handyabos an. Damit Sie sich hinterher nicht ärgern müssen, lohnt es sich, die Angebote genau anzuschauen. Der Beobachter hat nützliche Tipps dazu:
- Kontrollieren Sie, ob das Angebot mit dem fantastischen Rabatt einen lebenslangen Discount verspricht oder zeitlich mit einer Mindestvertragsdauer begrenzt ist. Falls Letzteres zutrifft, werden Sie nach Ablauf der Frist – meist 24 Monate – höchstwahrscheinlich den vollen Betrag bezahlen müssen. Das kann oft mehrere Hundert Franken ausmachen.
- Wenn Sie ein Abo mit Mindestvertragsdauer abschliessen, notieren Sie sich, wann der Rabatt abläuft – damit Sie rechtzeitig einen erneuten Wechsel prüfen können. Berücksichtigen Sie dabei die Kündigungsfrist (siehe Punkt 7).
- Schauen Sie bei den Schnäppchenangeboten auch in Sachen Tempo genau hin. Unter Umständen ist im Abo nur langsameres Internet enthalten – was den günstigen Preis erklärt.
- Sind die Aktivierungsgebühren inklusive?
- Kostet es zusätzlich, wenn Sie Ihre Nummer behalten möchten?
- Roamingtarife können stark variieren. Schauen Sie unbedingt genau hin, was die Verbindung in andere Länder sowie Datenpakete kosten.
- Wie lange ist die Kündigungsfrist? Der Markt mit Handyabos ist konstant in Bewegung. Wer eine lange Kündigungsfrist akzeptiert, bleibt unter Umständen für lange Zeit auf viel zu teuren Abokosten sitzen.
- Kleinere Anbieter sind oft günstiger. Nur weil sie klein sind, heisst das nicht, dass ihr Netz nichts taugt. Denn alle, die in der Schweiz tätig sind, nutzen eines der drei Netze von Sunrise, Salt und Swisscom.
- Wenn Sie abgelegen wohnen, wäre es sicherlich wünschenswert, dass das Netz Ihrer Wahl dort kein Funkloch aufweist. Und wenn Sie auch im Ferienhaus mal im Homeoffice arbeiten möchten, sind Sie möglicherweise darauf angewiesen, dass Sie schnelles Internet haben. Online finden Sie entsprechende Landkarten, die aufzeigen, welches Netz wo Lücken hat (siehe unten).
- Kontrollieren Sie, ob das Angebot Ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn Sie zum Beispiel kaum je Filme am Smartphone schauen, sondern das Handy vorwiegend zum Telefonieren brauchen, müssen Sie kein teures 5G-Abo kaufen.
