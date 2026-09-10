Mein Rat an Sie lautet: Zahlen Sie den gesamten Rechnungsbetrag vorerst unter Vorbehalt ein, um dieses finanzielle Risiko komplett zu umgehen. Wenn Sie am Ende Recht bekommen, erhalten Sie das Guthaben vom Steueramt inklusive Vergütungszins zurück. So bleiben Sie auf der sicheren Seite.