Ihre Steuerrechnung stimmt nicht? Unser Tool zeigt, was in Ihrem Fall gilt
Der Be-O-Mat liefert eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa, welche Optionen Sie haben, wenn Sie mit der Steuerrechnung nicht einverstanden sind.
Haben Sie schon Post vom Steueramt erhalten? Alle Jahre wieder ist es so weit, und die provisorische Steuerrechnung flattert in den meisten Kantonen ins Haus.
Doch was tun, wenn man beim Vorauszahlen fürs aktuelle Jahr schon merkt, dass die Rechnung nicht stimmen kann? Oder noch schlimmer: wenn die definitive Steuerrechnung so hoch ausfällt, dass man in Zahlungsschwierigkeiten gerät?
Die gute Nachricht vorweg: Das Steueramt lässt mit sich reden. Aber Sie müssen als Steuerzahlerin aktiv werden, wenn Ihnen die Rechnung nicht passt. Wie das im konkreten Fall geht, zeigt das Tool unten. Cookies zulassen und los gehts.
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder uns erzählen, welche Erfahrungen Sie mit dem Steueramt gemacht haben.
