Die Mehrwertsteuer ist eine Konsumsteuer. Sie wird auf fast alle Waren und Dienstleistungen erhoben. Wer etwas kauft, zahlt sie automatisch mit.

Im Unterschied zu Einkommens- oder Vermögenssteuern richtet sich die Mehrwertsteuer nicht nach der finanziellen Lage. Sie funktioniert nach dem Giesskannenprinzip: Unabhängig vom Einkommen zahlen alle denselben Prozentsatz auf ihre Einkäufe. Dadurch spült sie dem Staat zuverlässig Einnahmen in die Kassen – trifft aber Haushalte mit kleinem Budget verhältnismässig stärker.

Da die Mehrwertsteuersätze in der Bundesverfassung verankert sind, untersteht deren Anpassung dem obligatorischen Referendum. Jeder neue Steuersatz muss deshalb vom Stimmvolk angenommen werden.