Im Ausland shoppen – Tool zeigt, ob Sie von der Mehrwertsteuer befreit sind
Der Be-O-Mat liefert eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa, wann Sie beim Shopping im ausländischen Geschäft die Mehrwertsteuer zurückholen können.
Wer etwa in Deutschland oder in einem anderen Nachbarland einkauft, zahlt in der Regel weniger als hierzulande. Zusätzlich profitieren Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie die Mehrwertsteuer zurückverlangen.
Doch diese erhält man nicht in allen Fällen, und je nach Land gelten unterschiedliche Voraussetzungen für eine Rückerstattung.
Und was gilt für Ihren Einkaufskorb? Das Tool unten kennt die Antwort für Ihren Fall. Cookies zulassen und los gehts.
Hat Ihnen das geholfen?
Wenn ja, klicken Sie unten auf «Folgen», und wir informieren Sie bei Erscheinen einer neuen Ausgabe der Ratgeber-Serie.
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder uns erzählen, ob Sie den Prozess zur Erstattung der Mehrwertsteuer einfach oder mühsam finden.
