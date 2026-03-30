Auch wenn Sie mit Ihrer Frau auf einer Weltreise waren, wird es feststellen, dass Ihr Vermögen geschrumpft ist. Bei Bedarf müssen Sie Auskunft geben, wie es dazu gekommen ist. Es ist besser, die geforderten Informationen zu liefern. Hier nützen Ihnen die Rechnung des Reisebüros oder die Kreditkartenabrechnungen mit den Details.