Und Parteispenden?

Bei den Bundessteuern sind Parteispenden und Mitgliedsbeiträge bis zu einem Gesamtbetrag von 10’600 Franken im Steuerjahr 2025 abzugsfähig. Und zwar unabhängig vom eigenen Nettoeinkommen. Die Parteien müssen im Parteienregister eingetragen, im kantonalen Parlament vertreten sein oder mindestens 3 Prozent der Stimmen bei den letzten kantonalen Wahlen erreicht haben. Parteispenden sind aber nicht in allen Kantonen abzugsfähig. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Kanton.

