Fragen Sie sich, ob Sie dieses Jahr die Steuererklärung selbst ausfüllen Steuererklärung ausfüllen So packen Sie es in fünf Schritten an! oder die Arbeit lieber einer Fachperson überlassen sollen? Der Vorteil der zweiten Variante ist klar: Man muss nicht kostbare Freizeit dafür opfern, und die Steuererklärung trifft sicher rechtzeitig und korrekt ausgefüllt beim Steueramt ein. Doch die Kosten für den Steuerberater kann man sich oft sparen: Bei einfachen Steuerverhältnissen braucht man keine teure Beratung. Gerade bei Angestellten ohne höhere Finanz- oder Immobilienvermögen ist dies nicht nötig. Was zu beachten ist: