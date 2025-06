Wenn man im Ausland krank wird oder verunfallt

Ein Spitalaufenthalt im Ausland kann richtig teuer werden. Zum Glück kommt die obligatorische Unfall- respektive Krankenversicherung für diese Kosten auf – zumindest in den EU- und Efta-Ländern. Für den Rest der Welt zahlt die Grundversicherung maximal das Doppelte dessen, was die Behandlung in der Schweiz gekostet hätte.