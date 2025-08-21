So viel zahlt die Haftpflichtversicherung wirklich
Sparen Sie Geld, Zeit und Nerven. Das Beobachter-Format «Hesch gwüsst?» zeigt, wie. Diesmal: Wann die Versicherung nur den Zeitwert übernimmt.
Das Beobachter-Format «Hesch gwüsst?» bietet Gegensteuer zum scheinbar komplizierten (Rechts-)Alltag. Hier erfahren Sie in wenigen Schritten, wie Sie ein Problem lösen oder eine Situation souverän meistern.
Zum Beispiel, wenn Sie nicht wissen, ob die Haftpflicht Ihren Schaden komplett übernimmt.
⎯ 1 ⎯
Wer zahlt mir die kaputte Scheibe?
Grundsätzlich gilt: Wer einen Schaden verursacht hat, muss dafür aufkommen. Oder dessen Privathaftpflichtversicherung – falls die Verursacherin eine solche hat.
⎯ 2 ⎯
Aber: Die Versicherung zahlt nur den Zeitwert.
Bei reinen Sachschäden bemisst sich der Schaden am Zeitwert der Sache, nicht am Neuanschaffungswert. Das heisst: Es wird lediglich der Wert ersetzt, den die Fensterscheibe unter Berücksichtigung von Alter, Gebrauch und Abnutzung zum Zeitpunkt des Schadenereignisses noch hat.
Das ist keine Idee der Versicherungen, sondern basiert auf dem Obligationenrecht.
⎯ 3 ⎯
Muss die Verursacherin die Differenz zum Neupreis zahlen?
Nein. Wenn Sie schon seit Ewigkeiten die gleichen Fenster haben, dann ist die Lebensdauer abgelaufen.
Das heisst: Vor dem Gesetz haben sie wohl fast oder gar keinen Wert mehr. Ein Schaden, der zu ersetzen wäre, liegt nicht vor.
⎯ 4 ⎯
Die Fenster sind aber fast neu. Was gilt?
Dann können Sie nahezu den Kaufpreis verlangen. Am besten senden Sie der Versicherung eine Kopie der Kaufquittung.
So viel für heute
Viel Glück!
Wenn Ihnen das geholfen hat, klicken Sie unten auf «Folgen», um über das nächste «Hesch gwüsst?» informiert zu werden.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 20. Juni 2024 veröffentlicht.
Der Beobachter gibt Rat
Haben Sie noch Fragen? Beim Beobachter-Beratungszentrum stehen Ihnen über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten zur Seite und unterstützen Sie bei juristischen Angelegenheiten. Schliessen Sie jetzt ein Abo ab oder buchen Sie eine Einzelberatung.
1 Kommentar
Frage an den Beobachter: Wenn das mit dem Zeitwert so wäre (Ihr Beispiel mit den seit "Ewigkeit" gleichen Fenstern), dann könnte ich ungestraft hingehen und alle richtig alten Fensterscheiben einschlagen und sagen, deren Zeitwert sei ja eh auf Null? Das kann es ja irgendwie nicht sein. Oder? Den betroffenen Leuten entsteht ja ein Schaden, denn höchstwahrscheinlich hielten die Scheiben ja weitere 20 Jahre.