Aber: Die Versicherung zahlt nur den Zeitwert.

Bei reinen Sachschäden bemisst sich der Schaden am Zeitwert der Sache, nicht am Neuanschaffungswert. Das heisst: Es wird lediglich der Wert ersetzt, den die Fensterscheibe unter Berücksichtigung von Alter, Gebrauch und Abnutzung zum Zeitpunkt des Schadenereignisses noch hat.