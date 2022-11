Privathaftpflichtversicherung: Wenn man etwas kaputt macht

Mit einem hässlichen «Kchch»-Geräusch zerkratzt das Tischbein beim Zügeln den Türrahmen. Der Kochtopf flutscht beim Abwasch aus der Hand und knallt auf den Plattenboden. Billiger Rotwein landet auf teurem Parkett: All das ist schnell passiert und kann teuer werden. Deshalb lohnt sich eine Privathaftpflichtversicherung. Sie kostet relativ wenig, deckt aber auch hohe Schäden. So auch solche an der Mietwohnung Privathaftpflicht Wer zahlt Schäden in der Mietwohnung? , die durch ein Missgeschick entstanden sind.

Nicht gedeckt sind hingegen sogenannte allmähliche Schäden wie vergilbte Wände, wenn man drinnen raucht, oder Schimmel, weil man zu wenig gelüftet hat.

Wenn die Kinder ausziehen, muss man das unbedingt bei der bisherigen Haftpflichtversicherung melden. Gewisse Versicherungen decken die Kinder bis zu einem gewissen Alter weiterhin, etwa wenn sie noch in Ausbildung sind (siehe mehr dazu bei Guider). Klären Sie das direkt mit der Versicherung oder prüfen Sie die allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Bei der neuen Versicherung sollte die Deckungssumme mindestens fünf Millionen Franken sein. Wenn der Nachwuchs weiterhin ab und zu den Toyota der Eltern benutzt, lohnt sich der Zusatz «Gelegentlicher Lenker fremder Fahrzeuge». Dann übernimmt bei einem Unfall die Haftpflichtversicherung, was nicht über die Autoversicherung der Eltern gedeckt ist – etwa den Selbstbehalt. Das Wort «gelegentlich» definieren Anbieter unterschiedlich – zum Beispiel maximal 35 Tage pro Jahr.