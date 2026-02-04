Ablehnung wegen Therapie: Versicherer wollen keine Zahlen nennen

Bei Zusatzversicherungen gilt Vertragsfreiheit. Anders als in der Grundversicherung besteht keine Aufnahmepflicht. Wer eine Therapie in der Krankengeschichte hat, muss dies angeben. Wer Diagnosen verschweigt, riskiert auch Jahre später die Kündigung. Das bedeutet: Laufende oder frühere Behandlungen können dazu führen, dass ein Antrag abgelehnt wird oder eine Aufnahme nur mit Vorbehalt erfolgt. Bei Letzterem werden bestimmte Leistungen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Keine der vom Beobachter angefragten Versicherungen wollte jedoch konkrete Zahlen dazu nennen, wie viele Personen davon betroffen sind.