Um die Sache abzuschliessen, machte sie der Gemeinde wiederholt Vergleichsangebote in fünfstelliger Höhe – und erhielt nicht einmal eine Antwort. Stattdessen leitete die Gemeinde die Betreibung ein und zog sie bis vor das Aargauer Obergericht. Auf dessen Anweisung wurde dann endlich die pfändbare Quote berechnet: Fr. 337.85. Schliesslich konnte sich die Gemeinde doch noch bei der früheren Sozialhilfebezügerin bedienen: In einem letzten Vergleich willigte sie ein, 4500 Franken zurückzuzahlen.