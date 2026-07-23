Wenn Sie Ihre Mutter bei sich aufnehmen möchten, sollten Sie mit ihr auch über eine Entschädigung für Kost und Logis sowie für Ihre Arbeit sprechen. Halten Sie die Abmachungen schriftlich fest. Bei der Budgetberatung Schweiz sind Richtlinien zu den Kosten und bei der Pro Senectute ist eine Vorlage für einen Betreuungs- und Pflegevertrag erhältlich.