Aber wie kommt das Entwurmungsmittel in die Droge? Findige Syndikate in Südamerika nutzen es als gäbiges Mittel, die Ware zu strecken. Darüber hinaus verstärkt es die Wirkung des Kokains. Denn der Körper wandelt Levamisol in einen Stoff um, der ähnlich aufputschend wirkt wie Amphetamin.