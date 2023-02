Wie steht es um die Süchtigen in der Schweiz? Was sind die Konsumtrends bei Drogen, und was für einen Einfluss hat das Internet?



Sucht Schweiz fasst in einem jährlich erscheinenden Bericht Zahlen und Fakten aus aktuellen Studien und Erhebungen zu Suchtproblemen in der Schweiz zusammen. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse.