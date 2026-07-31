Diese positive Resonanz ist selten. In sozialen Medien dominiert sonst der kritische Unterton. Und doch: Praktisch alle Europäer sind dafür, sich in der Not gegenseitig beizustehen. Das zeigen Umfragen. Fluten in Italien, Brände in Spanien: Allein im letzten Jahr rückten die europäischen Retterinnen 64 Mal aus, in den letzten vier Jahren summierten sich die Einsätze auf über 800. Wenn die Katastrophe über ein Land hineinbricht, packen alle mit an.