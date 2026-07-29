Wenn das Reisebüro die Ferien absagt, haben Sie laut Pauschalreisegesetz verschiedene Ansprüche. Sie können an einer Ersatzreise teilnehmen, wenn der Veranstalter noch eine anbieten kann. Falls diese im Vergleich zu Ihren geplanten Ferien weniger Wert hat, muss er Ihnen die Differenz erstatten. Ist sie mehr wert, darf er aber keinen Zuschlag von Ihnen verlangen.