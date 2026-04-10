Du bekommst es zufällig mit. Eine Nachricht, ein Gesprächsfetzen, eine Beobachtung, und plötzlich bist du Mitwisser: Dein bester Freund oder deine beste Freundin geht fremd. Was nun? Bist du loyal und schweigst? Oder bist du ehrlich und sagst es dem oder der Betrogenen?

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#Würdsch?