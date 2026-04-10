Würdsch ...
... deinen besten Freund verraten, wenn er fremdgeht?
Dein Bestie betrügt seine Partnerin. Würdest du es ihr sagen? Genau solche Dilemmata stellen wir bei unserem neuen Format «Würdsch?» vor – und lassen euch entscheiden.
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Du bekommst es zufällig mit. Eine Nachricht, ein Gesprächsfetzen, eine Beobachtung, und plötzlich bist du Mitwisser: Dein bester Freund oder deine beste Freundin geht fremd. Was nun? Bist du loyal und schweigst? Oder bist du ehrlich und sagst es dem oder der Betrogenen?
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