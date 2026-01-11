Das entliebte Paar:

Sandra, 47, was mit Zahlen und Budgets

Thomas, 49, auch was mit Zahlen und Budgets

Die Liebesbeziehung:

Dauer: 13 Jahre

In drei Worten: Halt und Geborgenheit

Aktueller Status: seit 2019 getrennt, noch nicht geschieden

Die Trennung:

Trennungsgrund: Thomas hat sich neu verliebt

Als Filmtitel: Die andere Frau

Sandras Lied zum Leid: Passenger – «Let Her Go»

Was bleibt:

Gemeinsame Verantwortung: drei schulpflichtige Kinder, anfangs ein gemeinsames Haus

Lösung: geteilte Obhut und gemeinsames Sorgerecht

Gelungen, weil: stets zum Wohl der Kinder gehandelt