Die Ehe steuerlich zu begünstigen, ist gemäss Bundesgericht legitim. Und es ist vernünftig. Denn Eheleute verpflichten sich, finanziell füreinander einzustehen. Das entlastet den Staat massiv. Ein Beispiel: Wenn eine unverheiratete Mutter ihr Pensum massiv reduziert und sich später trennt, entstehen Vorsorgelücken in der Pensionskasse, und sie braucht Ergänzungsleistungen. Bei einer Scheidung nicht, weil diese Gelder zwischen den Eheleuten aufgeteilt werden. Serge Gaillard, Ex-Chef der Finanzverwaltung, hat es gegenüber dem Beobachter auf den Punkt gebracht: «Wer heiratet, übernimmt für den Partner finanzielle Verantwortung [...] – dem muss auch das Steuersystem Rechnung tragen.»