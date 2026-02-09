Doch bei der Individualbesteuerung geht es um mehr als um den Kontostand. Es geht um Gleichstellung. Das System erfasst jede einzelne Person und ihre wirtschaftliche Kraft. Ganz einfach. Ganz unabhängig. Das nimmt insbesondere auch die Frauen ernst als finanziell eigenständige Personen und macht sie ein Stück weit unabhängiger. Wenn sie dann auch noch ihr Arbeitspensum erhöhen, weil es sich endlich lohnt, profitiert die ganze Gesellschaft. Der Bund erwartet bis zu 40’000 zusätzliche Vollzeitstellen.