Isabel Martínez, Sie haben gemeinsam mit drei anderen ETH-Forschern eine brisante Studie veröffentlicht. Das Schweizer Steuersystem belastet Arm und Reich gleich stark, ist Ihre Erkenntnis. Wie kann das sein?

Die Einkommenssteuer und zum Teil auch die Vermögenssteuer sind zwar progressiv ausgestaltet im Gesetz. Wer mehr hat, muss mehr abgeben. Aber diese Steuern sind nur ein Teil des Ganzen. Die Krankenkassenprämien und die Mehrwertsteuer sind unabhängig vom Einkommen. Sie treffen vor allem die unteren Einkommensschichten. In der Mitte der Verteilung gewinnen Arbeitseinkommen an Bedeutung, auf diese werden Sozialabgaben erhoben.