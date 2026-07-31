Was macht die Schweiz und ihre Bevölkerung aus? Dieser Frage ging der Beobachter in einer Umfrage mit dem Institut GFS Bern nach. Die Resultate dieser Umfrage sehen Sie hier:

Zur Umfrage: Im Auftrag des Beobachters befragte das Meinungsforschungsinstitut GFS Bern rund 1000 Personen ab 16 Jahren zum Schweizer Selbstbild. Die wichtigsten Erkenntnisse der repräsentativen Studie finden Sie hier.