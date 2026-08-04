Was der Vampir-Modus aber heute schon leistet, ist der Hinweis auf ein aktueller werdendes Problem: Schatten ist kostbar – und es gibt zu wenig davon. Laut Messungen in Stadtgebieten sind die Temperaturen dort, wo Schatten den Boden bedeckt, bis zu zehn Grad tiefer im Durchschnitt als in zubetonierten Zonen. Schatten von Bäumen ist besonders wertvoll, weil durch die Blätter Wasser verdunstet. Darum gelten Städte mit hohem Grünanteil als besonders lebenswert.