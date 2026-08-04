Ein «Vampir-Modus» entlarvt Zürichs Schattenseiten
Eine Karte zeigt, wo man möglichst ohne Sonnenkontakt von A nach B kommt. Sie ist mehr als eine technische Spielerei.
Wo Licht ist, sei auch Schatten, heisst es sprichwörtlich. Doch während die Schweiz im Sommer 2026 ziemlich viel Licht abkriegt – die Sonnenscheindauer war im Juli überdurchschnittlich –, hat es von Schatten eher zu wenig. Vor allem in den Städten.
Wer in Zürich zum Beispiel vom Bahnhof Altstetten Richtung Quartier läuft, könnte unterwegs auf dem Asphalt ein Spiegelei braten. Auch in der Altstadt, beim Central und im Industriequartier Binz ist es brütend heiss. Überall dort, wo Böden versiegelt sind und dunkle Baustoffe Wärme speichern, wird ein Fussweg zum Spiessrutenlauf.
«Stadtbewohnerinnen und Touristinnen profitieren im Sommer von kühleren Routen.»Stefan Keller, Informatiker
Gut, gibts findige Forscher. Ein Team um Stefan Keller, Leiter des Instituts für Software der Fachhochschule Ost, nutzt öffentlich verfügbare Daten, um schattige Wege von A nach B zu finden. Die Funktion heisst Vampir-Modus und funktioniert ganz einfach.
Bei Open Street Map (Link in der Quellenbox), der weltweit führenden Quelle für offene Kartendaten, wählt man im Menü oben links die bevorzugte Art der Fortbewegung an, in diesem Fall zu Fuss (aber als Vampir). Dann in der Suchleiste Start- und Zielort eingeben, und die Karte spuckt jenen Weg aus, der über weite Strecken im Schatten liegt. Und nicht, wie sonst üblich, den kürzesten Weg.
«Der Nutzen ist vielschichtig», schreibt Keller in einem Artikel. «Stadtbewohnerinnen und Touristinnen profitieren im Sommer von kühleren Routen. Stadtverwaltungen können ihre Strategien zur Hitzereduzierung ergänzen. Und Tourismusdestinationen erhalten ein Werkzeug, um Lebensqualität und Besucherlenkung gleichzeitig zu verbessern.»
Schatten wird wertvoller
Die Funktion steckt allerdings noch in den Kinderschuhen und ist aktuell leider nur für die Stadt Zürich verfügbar. Weitere Schweizer Städte sollen aber bald folgen. Ebenso die Möglichkeit, die Wege nach unterschiedlichen Tageszeiten abzufragen.
Was der Vampir-Modus aber heute schon leistet, ist der Hinweis auf ein aktueller werdendes Problem: Schatten ist kostbar – und es gibt zu wenig davon. Laut Messungen in Stadtgebieten sind die Temperaturen dort, wo Schatten den Boden bedeckt, bis zu zehn Grad tiefer im Durchschnitt als in zubetonierten Zonen. Schatten von Bäumen ist besonders wertvoll, weil durch die Blätter Wasser verdunstet. Darum gelten Städte mit hohem Grünanteil als besonders lebenswert.
Spezielle Karten zeigen Schattenseiten
Raumplanerinnen und die Politik sind darum gefordert, bei der Stadtentwicklung an Abkühlung zu denken. Die Bewohnerinnen wiederum haben bereits heute die Möglichkeit, die Schattenseiten ihrer Stadt zu entdecken. Beispielsweise mit der «Shadowmap». Sie verfügt über detaillierte, zeitlich präzise und für die ganze Welt zutreffende Schattendaten. Mit einem Regler oben rechts lässt sich beispielsweise der Schattenwurf im Verlauf eines Tages über den Basler Roche-Türmen und dem umliegenden Wettsteinquartier simulieren.
Eine ähnliche Funktion leistet die «Shademap». Sie zeigt den Schattenwurf über der Neustadt in Luzern im Verlauf des Stichtags vom 4. August. Gut zu sehen: Über Mittag steht die Sonne senkrecht über der Stadt, der Schatten in den Strassen ist dann minimal.
Es gibt also jetzt schon Mittel, der Sonne zielstrebig auszuweichen. Sie sind etwas aufwendig, aber vorhanden. Die Schattenseite – bislang eher als Synonym für die negative Facette einer Sache bekannt – dürfte sprachlich ausserdem bald eine Umdeutung erfahren. Die Schattenseite ist jetzt ein Sehnsuchtsort.
- Swiss Open Street Map Association: Die coolste Art, schattige Wege zu finden: Vampir-Routing auf Routing.osm.ch. 2025
- Shadowmap.org
- Shademap.app
- Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz: Klimabulletin Juli 2026
- Tagesschau.de: Von A nach B: Möglichst im Schatten. 2026
- «Tages-Anzeiger»: Das sind die Hitze-Hotspots in Zürich. 2022