Apps für jede Gelegenheit – auch völlig sinnlose

Doch nicht nur Bundesräte drängen aufs Smartphone, sondern auch Fürze. Die App «Chart Your Fart» führt Tagebuch über Gasabgänge – natürlich zu rein wissenschaftlichen Zwecken. Die App «Hold The Button» wiederum zeigt, wie lange man auf dem Handy-Bildschirm einen virtuellen Knopf gedrückt hält – eine Funktion hat er nicht. Andere Apps simulieren das Trinken von Bier, helfen beim Schäfchenzählen oder sagen an, wann man im Kino am besten aufs Klo geht.