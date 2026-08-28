Im Dickicht der «Ausstellung» wirds nicht besser. Und spätestens im nicht minder gnadenlosen Licht der Sofaabteilung geht der letzte Anstand flöten. «Nicht. Stehen. Bleiben! Nein, auch nicht testsitzen!» Weiter gehts im Sog von Sesseln. Stühlen. Sideboards. Schlafzimmer-Entwürfen. Lebensträumen. «Zwei Betten??!! Ich dachte, wir schlafen in einem.» – «Eine Schlafcouch für die Schwiegereltern?» Nun im Stechschritt. Die Sache gipfelt im «Ikea-Meltdown» und mündet in der völligen Erschöpfung beider Konfliktparteien.