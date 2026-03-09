Nach den ersten Angriffen am Samstagmorgen hat Donald Trump mehrere Ziele für die «Operation Epic Fury» formuliert: das Atomprogramm und die Raketen zerstören und die Voraussetzungen für einen Regimewechsel schaffen. Die Stunde der Freiheit sei gekommen, sagte Trump. Ist sie das?

Trump kann kommunikativ erfolgreich manipulieren. Ich lese sehr viel amerikanische Presse, und da ist mir ein Vergleich aufgefallen. Zwei Monate nachdem die Amerikaner 2003 im Irak einmarschiert waren, sagte der damalige US-Präsident George W. Bush: «mission accomplished» – Mission erfüllt. Doch diese Aussage erwies sich als falsch, es folgten jahrelange Aufstände, Bürgerkrieg und Chaos. Es war auch Bushs Scheitern, denn es gilt der Grundsatz: «If you break it, you own it.» Trump hat nun kommunikativ sehr geschickt die Iraner aufgefordert, «ihre Regierung zu übernehmen». Damit sagt er, dass er hilft, aber wenn es nicht gelingt, ist es nicht seine Schuld.