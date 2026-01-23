Visualisiert das Ziel

Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, wird es schwer, es zu erreichen. Deshalb haben wir uns einen Trick bei Aufräum-Queen Marie Kondo abgeschaut: Sie lässt ihre Kund*innen ihre Ziele visualisieren. Sie notieren, wie und in welcher Umgebung sie leben wollen, zeichnen es auf oder erstellen ein Moodboard auf Pinterest. Wenn wir verstehen, warum wir uns eine aufgeräumte Umgebung wünschen, wird es einfacher, daran zu arbeiten.