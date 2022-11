Bei der Arbeit? Was bringt Humor denn am Arbeitsplatz?

Er fördert die sogenannte psychologische Sicherheit. Die Menschen arbeiten am besten, wenn sie sich im Team sicher fühlen, Probleme offen anzusprechen. Der Austausch klappt reibungsloser, die Fehlerkultur wird besser. Mit gezielten Humorübungen wird versucht, das Vertrauen in Teams zu erhöhen. Wir schlagen den Gruppen dafür beispielsweise den Goldenen Bock vor. Dieser Preis kürt Ausrutscher von Mitarbeitenden auf humorvolle Art. Das Team lernt, über die eigenen Fehler zu lachen und sie als wichtigen Teil des Lernprozesses zu akzeptieren.