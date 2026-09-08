Jetzt droht auch jenseits des Gotthards ein Pipi-Gate
Am Bahnhof Müllheim-Wigoltingen könnte bald jeder mit einer Wasserflasche unterwegs sein. Der Grund? Ein teures Umbauprojekt mit einem kleinen Mangel – und eine neue Regel in Chiasso
«Misstöne wegen Millionen-Umbau am Bahnhof Müllheim-Wigoltingen»«Thurgauer Zeitung», 29. Juli 2026
Der Bahnhof Müllheim-Wigoltingen TG wird derzeit für rund 16 Millionen Franken modernisiert. Es gibt eine neue Wartehalle, neue Rampen und rollstuhlgängige Perrons. Doch etwas fehlt: eine Toilette. Also nicht nur eine barrierefreie Toilette, sondern ganz generell: nix da stilles Örtchen.
Laut «Thurgauer Zeitung» kommt das vor Ort nicht gut an. 16 Millionen, aber kein Geld fürs Klo? Warum haben die SBB darauf verzichtet? Der Oberbauleiter erklärt, es gebe keinen gesetzlichen Auftrag und keinen Bedarf. Ein kritischer Bürger sieht das anders. Ohne Toilette müsse man die Notdurft weiterhin in der Unterführung verrichten.
Wenn den Müllheimerinnen und Müllheimern das stinkt, lohnt sich vielleicht ein Blick nach Chiasso TI. Dort müssen Hundebesitzer neuerdings Wasser mitführen, um das Pipi ihres Vierbeiners von Laternenpfählen und Mauern zu spülen. Das könnte doch auch mit Menschenpipi funktionieren und sogar schweizweit eingeführt werden. Für Menschenpipi. Wer nach der Street Parade in Zürich am See entlangspaziert, weiss, wovon die Rede ist.
Drohende Hundehölle wegen fehlender Pee-Mails
Bei Hundepipi hingegen sei gewarnt. Fido und Bello pinkeln nicht einfach, weil sie mal müssen. Sie hinterlassen Pee-Mails. Im Gegensatz zu menschlichen E-Mails enthalten sie wichtige Informationen. Hundepipi verrät den Artgenossen, mit wem sie es zu tun haben, wie der andere gerade drauf ist und ob man ihm an diesem Tag besser aus dem Weg geht. Also all das, was bei E-Mails höchstens zwischen den Zeilen steht.
Es ist eine Frage der Zeit, bis in Chiasso alle Hunde durchdrehen und dort die Hundehölle ausbricht. Beten Sie für Chiasso – und meiden Sie Müllheim.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 4. September 2026 veröffentlicht.