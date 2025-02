Mitte und FDP befürworten Handyverbote an Schulen. Smartphones müssten zumindest auf Primarschulstufe ausgeschaltet werden. Der Bundesrat zeigt sich offen für solche Vorschläge. Dies geht aus den Antworten auf zwei parlamentarische Vorstösse hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Im Parlament eingereicht haben die beiden Anliegen die Grünen-Ständerätinnen Maya Graf (BL) und Céline Vara (NE). Konkret muss der Bundesrat nun ein Verbot von Tiktok oder Instagram für unter 16-Jährige sowie ein Handyverbot an Schulen prüfen.