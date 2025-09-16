Für Islam Alijaj ist es ein grosser Tag. Der Ständerat sagte am Montag Ja zum Stimm- und Wahlrecht für alle. Bisher durften rund 16’000 Schweizerinnen und Schweizer mit einer kognitiven Beeinträchtigung nicht abstimmen. Der Zürcher Alijaj, der 2023 als erster Politiker mit Zerebralparese den Sprung in den Nationalrat geschafft hat, hat die Debatte mitverfolgt.