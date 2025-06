Gleichzeitig geht die Verschmutzung weiter. Die Chemikalien dürfen mit wenigen Ausnahmen heute noch ungehindert in industriellen Prozessen und in Produkten wie Bratpfannen, Textilien, Kosmetika oder Feuerlöschschaum verwendet werden. Die Stoffe sind so beliebt, weil sie sehr stabil sind und schmutz-, wasser- sowie fettabweisend. Eine Deklarationspflicht gibt es nicht. Über Böden und Gewässer gelangen sie schliesslich in Nahrungsmittel und ins menschliche Blut, wo sie sich anreichern und zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen können.