«Die Heiratsstrafe ist unfair»

Doch es gibt auch klare Ja-Stimmen. Beispielsweise von Leser Dominik Vifian. Ihn habe bis jetzt kein Argument der Gegenseite überzeugt: «Ich finde die Heiratsstrafe unfair. Der Mehraufwand der Steuerbehörden interessiert mich nicht.» Er verweist darauf, dass rund 85 Prozent der Ehepaare entlastet oder zumindest nicht stärker belastet würden. Zudem sei das Alleinverdienermodell oft nur eine Übergangsphase, solange die Kinder klein sind.



Auch Johann Fuchs stimmt der Individualbesteuerung zu. «Nicht weil ich mir rein finanziell gross etwas davon verspreche, sondern weil auch eine nur ein bisschen besser verteilte Steuerbelastung aus meiner Sicht mal prinzipiell gut ist», kommentiert er. Gleichzeitig warnt er vor überhöhten Erwartungen: «Volle Gerechtigkeit gibt es nicht, bei der Steuerbelastung ist diese Erwartung eine Illusion.»