Herzrasen, Schlaflosigkeit, Burn-out und ein Alkoholproblem: Cindy Bracchi erzählte schonungslos, wie ihr Beruf als Pflegefachfrau sie krank gemacht hat. Erzählt hat sie das in der letzten Ausgabe des Beobachters Alarmierende Burn-out-Zahlen Das Pflegepersonal brennt aus aus Überzeugung: Die Schweiz müsse endlich genauer hinschauen, wenn es um die Arbeitsbedingungen in der Pflege gehe. Dafür hat sie auf dem Bundesplatz in Bern demons­triert, mit Pflegenden aus der ganzen Schweiz. Die Forderungen: mehr Zeit, mehr Mitsprache, mehr Schutz, mehr Lohn.