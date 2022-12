Extremismusexperten in Deutschland sagten, durch die Pandemie und nun auch den Krieg in der Ukraine hätten sich solche Gruppierungen zusätzlich radikalisiert. Auch in der Schweiz?

Was weltweit passiert, kann in der Schweiz nicht anders sein. Es gibt mittlerweile gute Forschungen zu diesem Thema. Sie zeigen, dass die Radikalisierung in den Pandemiejahren Proteste gegen Massnahmen Die Welt der Corona-Skeptiker sehr zugenommen hat und zu Extremismus und mehr Gewaltbereitschaft führt. In der Schweiz müssen wir momentan aber keine Angst vor einem Anschlag oder Gewalt in grossem Ausmass haben. Die Dynamiken sind zwar dieselben, aber in einer viel kleineren Dimension.