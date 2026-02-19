Heutige Schule bedauert

Die heutige Christliche Schule Linth, die sich organisatorisch und personell von der Ära Domino Servite abgrenzt, begrüsst die juristische Klärung. Gleichzeitig betont die Schule ihr Mitgefühl mit den Opfern. Man bedauere das Leid, das ehemaligen Schülerinnen und Schülern zugefügt wurde, zutiefst. Unabhängig vom juristischen Ausgang erkenne man an, dass Erziehungsmethoden angewandt wurden, die nach damaligen wie heutigen Massstäben inakzeptabel seien.