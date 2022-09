Rund 50 Kilo Fleisch pro Jahr, pro Kopf. So hoch ist der Fleischkonsum in der Schweiz seit 20 Jahren. Inzwischen etwas mehr Huhn, etwas weniger Schwein. Trotz Vegiboom und alternativem Protein im Kühlregal. Eine Lust auf Fleisch, die den Thurgauer Küken ans Leben geht. Schon in wenigen Tagen werden sie in den Schlachthof der Micarna verfrachtet. Und dort mit Kohlendioxid getötet und dann zerlegt. Sie landen als Poulet in der Migros. Ihr Schicksal haben die meisten Konsumentinnen und Konsumenten beim Griff ins Kühlregal wohl längst vergessen.